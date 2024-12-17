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Dünya
AA 17.12.2024 12:04

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü yayımladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü yayımladı

Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, dronların ormanlık bir alanda Kuzey Korelilere benzeyen asker kıyafetli kişileri görüntülediği görüldü.

 


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaştı.

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri sadece Ukrayna mevzilerine saldırılarda kullanmakla kalmadığını, aynı zamanda bunların kayıplarını da gizlemeye çalıştığını belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı. Şimdi de askerlerimizle çatışmalardan sonra Ruslar kelimenin tam anlamıyla öldürülen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor. Bu şu anda Rusya'da hakim olan insani olan her şeye karşı aşağılamanın bir göstergesidir."

Zelenskiy, "Korelilerin Putin için savaşmaları ve ölmeleri için hiçbir sebep olmadığını, ölümlerinden sonra bile Rusya'nın onlarla alay ettiğini" savundu.

Sosyal medya hesaplarından da Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen gruba yönelik dron saldırısına ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntüde, dronun bir grup askere saldırdığı gözlemlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14-15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

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