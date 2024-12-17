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Dünya
AA 17.12.2024 11:50

Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı

Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk eserinin 950'nci yıl dönümü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2024-2025 yıl dönümleri listesine dahil edildi.

Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı
[Fotograf: AA]

Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamada, Kaşgarlı Mahmud tarafından 11. yüzyılın ikinci yarısında, Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla kaleme alınmış ansiklopedik sözlük niteliğindeki Divanü Lugat'it-Türk eserinin 950'nci yıl dönümünün UNESCO'nun 2024-2025 yıl dönümleri listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ortak teklifi, Macaristan, Moritanya, Fas, Katar ve Tacikistan'ın desteğiyle alındığı belirtildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova konuya ilişkin, "Divanü Lugat'it-Türk sadece bir sözlük değil, Türk dillerinin zenginliğinin, Türk geleneklerinin bilgeliğinin ve Türk kültürünün canlılığının özetidir. Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yılının kutlanması sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda hızlı küreselleşme çağında somut olmayan Türk mirasını koruma çabalarını yoğunlaştırma çağrısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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