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Dünya
AA 17.12.2024 11:15

Katil İsrail'in Gazze'de bir apartman dairesini vurduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de bir apartman dairesini vurduğu saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli bir aileye ait apartman dairesini hedef aldı.

Zorla yerinden edilen Filistinli bir ailenin de yaşadığı dairenin hedef alındığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısına devam ettiğini belirtti.

Hastane alanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) 10'dan fazla bomba atıldı. Patlamalar sonucu hastaneye ait bir binada yangın çıktı. Hastane çevresine de patlayıcı yüklü 3 robot ve variller yerleştirildi.

Bölgenin defalarca bombalanması ve uygulanan kuşatma nedeniyle hastanede elektrik kesintisi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanıyor.

Hastane personeliyle yaşanan kopukluk nedeniyle saldırıların yol açtığı can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin bilgi alınamıyor.

İsrail'in dün akşam Kemal Advan Hastanesine İHA ile düzenlediği saldırıda jeneratörlerin vurulması sonucu elektrikler kesilmiş, 50’den fazla hastanın bulunduğu yoğun bakım ünitesi zarar görmüştü.

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