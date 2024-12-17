Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.12.2024 19:34

ABD'li yetkililer "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" olmadığını açıkladı

ABD'de federal yetkililer, bir süredir tartışılan "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" tespit edemedikleri ve bu faaliyetlerin kamu güvenliği riski oluşturmadığı sonucuna vardı.

ABD'li yetkililer "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" olmadığını açıkladı
[Fotograf: AP]

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, FBI'ın, son birkaç hafta içinde 5 binden fazla esrarengiz dron gözlemi konusunda şikayet aldığı hatırlatıldı.

Teknik incelemeler sonucunda bu ihbarların büyük bir kısmının yasal ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait dronlarla ilgili olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bazı gözlemlerin insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızlardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

"Dron olaylarında anormal bir şey tespit edilmedi." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca bunların sivil hava sahası üzerinde ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, toplumdaki endişenin kabul edildiği belirtilerek, eyalet ve yerel makamlara gelişmiş insansız hava aracı (İHA) tespit teknolojisi ile kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edileceği duyuruldu.

Kongre’den İHA tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletecek yasanın çıkarılması çağrısı da yapılan açıklamada, ABD’de bir milyondan fazla FAA’ya kayıtlı dron bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği aktarıldı.

ABD'de gizemli dron tartışmaları

İlk kez 18 Kasım'da New Jersey'nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde gözlemlenen "gizemli" dron görüntüleri New York ve civarında da gözlemlenmeye başlanmış ve sosyal medyada paylaşılarak bir süredir endişe kaynağı olmuştu.

Görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade ederken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de dron tespit edilmesi nedeniyle yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Beyaz Saray, "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklarken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bölgede, İran'a ait gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan mı oluyor? Sanmıyorum! Kamuoyuna açıklayın, hem de hemen. Ya da onları düşürün." ifadelerine yer vermişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 13 bine yakın Filistinli öğrenci öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
20:50
Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi
20:49
Hamas: Gazze'de köpeklerin cesetleri parçalama görüntüleri, İsrail vahşetini ortaya koyuyor
20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı'nı kabul edecek
20:10
İran’da enerji tedarik sıkıntısı nedeniyle okullar tatil edildi
19:45
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
İlkokul öğrencilerine TUSAŞ'ın geliştirdiği araçlar tanıtıldı
İlkokul öğrencilerine TUSAŞ'ın geliştirdiği araçlar tanıtıldı
FOTO FOKUS
Suriyeli kadının özgürlük sevinci: Artık tek mülteci Esed
Suriyeli kadının özgürlük sevinci: Artık tek mülteci Esed
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ