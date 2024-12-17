ABD'li yetkililer "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" olmadığını açıkladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, FBI'ın, son birkaç hafta içinde 5 binden fazla esrarengiz dron gözlemi konusunda şikayet aldığı hatırlatıldı.

Teknik incelemeler sonucunda bu ihbarların büyük bir kısmının yasal ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait dronlarla ilgili olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bazı gözlemlerin insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızlardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

"Dron olaylarında anormal bir şey tespit edilmedi." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca bunların sivil hava sahası üzerinde ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, toplumdaki endişenin kabul edildiği belirtilerek, eyalet ve yerel makamlara gelişmiş insansız hava aracı (İHA) tespit teknolojisi ile kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edileceği duyuruldu.

Kongre’den İHA tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletecek yasanın çıkarılması çağrısı da yapılan açıklamada, ABD’de bir milyondan fazla FAA’ya kayıtlı dron bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği aktarıldı.

ABD'de gizemli dron tartışmaları

İlk kez 18 Kasım'da New Jersey'nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde gözlemlenen "gizemli" dron görüntüleri New York ve civarında da gözlemlenmeye başlanmış ve sosyal medyada paylaşılarak bir süredir endişe kaynağı olmuştu.

Görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade ederken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de dron tespit edilmesi nedeniyle yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Beyaz Saray, "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklarken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bölgede, İran'a ait gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan mı oluyor? Sanmıyorum! Kamuoyuna açıklayın, hem de hemen. Ya da onları düşürün." ifadelerine yer vermişti.