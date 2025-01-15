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Dünya
AA 15.01.2025 17:03

Hamas Gazze'de anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi.

Hamas Gazze'de anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

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