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AA
HABER GİRİŞ
15.01.2025 17:03
, 15.01.2025 17:08
SON GÜNCELLEME
15.01.2025 17:08
Hamas Gazze'de anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi
Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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Filistin - İsrail Çatışması
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