Sisli 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 11:18

Hamas: Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor

Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planını, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım savaşına ortak olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

Hamas: Almanya'nın İsrail'e mühimmat gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor
[İsrail askerleri | Fotoğraf: Reuters]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın söz konusu planının, "Nazi Siyonist (İsrail) hükümetin işlediği savaş suçlarının tüm siyasi ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, bunun Almanya'yı Filistin halkına karşı savaşta doğrudan bir ortak haline getireceği kaydedildi.

AB Yüksek Temsilcisi: Almanya İsrail'e yaptırım uygulanmasını kabul etmez
AB Yüksek Temsilcisi: Almanya İsrail'e yaptırım uygulanmasını kabul etmez

Almanya'nın bu planının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öyle görünüyor ki Almanya, insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden üretiyor ve yakın geçmişten alınan tüm dersler bunlara engel olmuş değil. Halkımızın, kendisine yönelik saldırıya katılan ve tüm tabuları çiğneyen bu cani düşmana koruma sağlayan hiç kimseyi unutmayacağını ve affetmeyeceğini beyan ediyoruz."

BM raportörlerinden Adalet Divanında İsrail'e desteğini açıklayan Almanya'ya "soykırım" tepkisi
BM raportörlerinden Adalet Divanında İsrail'e desteğini açıklayan Almanya'ya "soykırım" tepkisi

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman hükümetinin, İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürülmüştü.

Haberde İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10 bin adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği, bu talebin Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Almanya
Sıradaki Haber
İsrail'in Han Yunus'ta hastane çevresini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Araç üretiminin lokomotif şehri: Bursa
11:39
Uzmanlar uyarıyor: Serumların tedavi edici etkisi yok
11:41
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
11:37
MEB'den okullarda "disiplinler arası" yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
11:32
Hayvancılık sektörü yatırımlarına 1,9 milyar liralık ödenek
11:44
Kayseri'de tarihi çan kulesinin restorasyonu için leyleklerin göçü beklendi
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
Barajlarda doluluk oranı yüzde 60'a dayandı
FOTO FOKUS
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
Van’da elektrik arızalarına atlı müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ