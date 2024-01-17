İsrail'in Han Yunus'ta hastane çevresini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçu birlikleri, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun bombardıman altına aldı.

Han Yunus'un orta kesiminde yer alan hastane çevresindeki Batın es-Semin, Kizan, Rişvan mahalleleri bombalanırken, çok sayıda Filistinli ailenin evi hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Nasır Hastanesi çevresindeki yollarda İsrail ordusu ile Filistin direniş güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Gazze kenti de bombalandı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentine de yoğun hava saldırıları düzenlediği, Tel el-Heva, Şucaiyye, Et-Tuffah, El-Kerame ve Rimal mahallelerinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.

Uzun süredir ilk kez bu kadar yoğun şekilde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail hücumbotlarının da Gazze kentine denizden saldırı düzenlediği, zaman zaman bölgeden çatışma sesleri yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.