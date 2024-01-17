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Dünya
AA 17.01.2024 10:25

ABD Savunma Bakanı için ambulans çağrılırken "göze batmak istemiyoruz" denildiği ortaya çıktı

ABD'de yayımlanan ses kayıtları, Savunma Bakanı Lloyd Austin için 1 Ocak'ta ambulans çağıran kişinin, "Ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz." dediği anlaşıldı.

ABD Savunma Bakanı için ambulans çağrılırken "göze batmak istemiyoruz" denildiği ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]

NBC'nin haberine göre, Austin'in rahatsızlanmasının ardından 1 Ocak'ta ambulans çağırmak için 911 ile yapılan görüşmelerin ses kayıtları yayımlandı.

Ses kaydında, Austin'in sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşan ve ismi kayıtlarda verilmeyen kişinin, "Ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz." ifadelerini kullandığı görüldü.

Kayıtta, Austin'in "göğüs ağrısının olmadığı ama bayılacak gibi hissettiği" belirtildi.

Öte yandan, kaydın bazı bölümlerinin sansürlendiği ifade edildi.

Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması, ülkede tartışma yaratmıştı.

Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiği ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Daha sonra 15 Ocak'ta Austin'in tedavisinin sona erdiği ve taburcu edildiği bildirilmişti.

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