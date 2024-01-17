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Dünya
AA 17.01.2024 10:09

Güney Kore, ABD ve Japonya ortak deniz tatbikatı düzenledi

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Güney Kore, ABD ve Japonya ortak deniz tatbikatı düzenledi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında, ABD ve Japonya ile düzenlenen ortak deniz tatbikatında, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisi dahil, üç ülkeye ait 9 savaş gemisinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Katılan ülkelerin, "Kuzey Kore'nin nükleer, füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve karşılık verme kabiliyetini güçlendirmeyi" hedeflediğinin aktarıldığı açıklamaya göre, tatbikat, 15 Ocak'ta başlayıp bugün sona erdi. 

Kuzey Kore, 15 Ocak'ta hipersonik savaş başlığına sahip katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik füzenin uçuş testini yaptığını bildirmişti.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

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