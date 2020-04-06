Haber Giriş: Kaynak: AA
Haiti'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Karayiplerde bir ada ülkesi olan Haiti'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Haiti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hipertansiyon ve diyabet hastalığı bulunan 55 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de Kovid-19 şu ana kadar 21 kişide görüldü.
Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edlimiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.
Etiketler: haiti covid-19 koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 03:01
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