Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan ve kaplanlarda solunum yolu hastalığı belirtileri ile iştah kaybı ve kuru öksürük görülmesi üzerine bazı örnekler alındı.

Nadia ismindeki Malezya kaplanının testinin pozitif çıktığı, onun dışında 3 kaplan, 3 de Afrika aslanınında aynı belirtileri gösterdiği açıklandı. Diğer kaplan ve aslanlarda test yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.