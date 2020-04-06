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Kaplanın Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'nin New York eyaletinde bir kaplanın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan ve kaplanlarda solunum yolu hastalığı belirtileri ile iştah kaybı ve kuru öksürük görülmesi üzerine bazı örnekler alındı.
Nadia ismindeki Malezya kaplanının testinin pozitif çıktığı, onun dışında 3 kaplan, 3 de Afrika aslanınında aynı belirtileri gösterdiği açıklandı. Diğer kaplan ve aslanlarda test yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: malezya kaplanı koronavirüs new york Bronx Hayvanat bahçesiSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 02:02
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