Güneydeki Refah ile kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarından Gazze'ye giriş yaptıktan sonra 21 günlük karantinaya alınan 1805 Filistinliden 242'si ve onlara refakat eden 79 sağlık, emniyet ve hizmet personeli, enfekte olmadıklarının anlaşılması üzerine karantina merkezlerinden ayrıldı.

[Gazze Şeridi'nde Kovid-19 teşhisi konan 12 kişi bulunuyor. | Fotoğraf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, karantina merkezlerinden ayrılmadan önce bu kişileri son olarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Gazze Şeridi'nde 12 koronavirüs vakası bulunuyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad Buzum, boşalan karantina merkezlerinin tamamen dezenfekte edileceğini ve gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere hazırlanacağını söyledi.

Buzum, söz konusu merkezlerin güvenliği için yeni ekiplerin görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Dünyanın farklı ülkelerinden Gazze'ye dönen Filistinliler, okul, otel ve sağlık merkezlerinde tedbir amaçlı 21 gün karantinada tutuluyor.

Gazze Şeridi'nde COVID-19 teşhisi konan 12 kişi bulunuyor.