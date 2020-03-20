Haber Giriş: Kaynak: AA
Haiti'de ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerin arasına Haiti de katıldı. Ülkede 2 kişide virüs tespit edildi.
Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.
Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.
Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.
Etiketler: koronavirüs salgın kovid-19Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:46
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