İran'da salgın can almaya devam ediyor. Virüsten bir günde 149 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı bin 284'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, 24 saatte vaka sayısının bin 46 artışla 18 bin 407'ye yükseldiğini duyurdu. 5 bin 979 kişinin ise taburcu edildi.

5 eski Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup gönderdi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması ve hayati önemi olmayan tüm ticari yerlerin kapatılmasını istedi. İranlı eski bakanlar, aksi halde ülkenin felakete gidebileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani talep edilen adımı attı. Hayati önem taşıyan iş yerlerinin dışındaki tüm ticari merkez ve iş yerlerinin 15 gün kapatılması talimatını verdi.

"Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de, "bilgileri sakladığı" yönündeki iddiaları yalanladı. "Pozitif çıkıp da halka açıklamadığımız hiçbir vaka yoktur, buna inanın. Oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz" ifadesini kullandı. İranlı Bakan ayrıca, halkın talimatlara uyması ve kendilerine destek vermesi halinde, salgını 2 haftada yenebileceklerini iddia etti.

"Her saat 50 kişi enfekte oluyor, her 10 dakikada 1 kişi ölüyor"

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede her saat 50 kişinin koronavirüse yakalandığını ve her 10 dakikada 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Ancak buna rağmen İran'da insanların bir araya gelmelerinin ya da seyahat etmelerinin önüne geçilemedi.

İran'da bir günde 1 milyon 115 bin araç otobanlara çıktı

Başlayan Nevruz tatili nedeniyle 1 milyon 112 bin araç otoyola çıktı. Bu kitlesel hareketlilik koronavirüsün daha da hızlı yayılması ihtimalini artırdı.

İran, Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke. Salgın tehdidinin ciddiye alınmaması ve geç alınan önlemlerin bunda etkili olduğu belirtildi.

İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görüldü, ardından salgın tüm eyaletlere hızla yayıldı.