Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü Gary Desrosiers, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili gelişmeyi Associated Press ajansına değerlendirdi. Desrosiers, suikastla ilgili olarak aranan Haitili eski senatör John Joel Joseph'in Jamaika'da yakalandığını söyledi. Joseph'in gözaltında olduğu bilgisini veren Desrosiers, konuyla ilgili başka bir detay vermedi.

Jamaika'da Komiser Stephanie Lindsay da Joseph ile başka kişilerin de gözaltına alındığını ifade etti. Lindsay, bu kişilerin Joseph'in ailesinden olup olmadığına dair inceleme yapıldığını söyledi.

"Suikasta karışanlar için kaçacak bir yer yok"

Haiti Geçici Başbakanı Claude Joseph de konuyla ilgili olarak "John Joel Joseph'in gözaltına alınması, doğrudan veya dolaylı olarak suikasta karışanlar için kaçacak bir yer olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Joseph, eski devlet başkanı Moise'nin liberal eğilimli Tet Kale Partisine muhalif olarak biliniyordu.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmamıştı.