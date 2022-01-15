Aralık 2020'de imzalanan Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girdi.



Brexit sonrası yeni pazarlar arayışı içinde olan İngiltere için anlaşma önemli bir adım oldu.



Merkezi Londra’da bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası başekonomisti Çağatay Bircan, Serbest Ticaret Anlaşması’nı TRT HABER’e değerlendirdi.

Çağatay Bircan, "Bu anlaşmanın imzalanması, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin devam etmesi için çok pozitif bir gelişme. Bir sene içinde pandemi ve diğer sorunlara rağmen bu ticaret hacminin büyüdüğünü görüyoruz. Bu anlaşma şu ana kadar isteklerini yerine getirmiş durumda. En önemlisi iki ülke arasında herhangi bir engel çıkmadan daha fazla ithalat vergilerini yükselme olmadan devamlılığı sağladı ticarette." dedi.

Türkiye ile olan anlaşma 5'inci büyük anlaşma



İngiltere’nin 63 ülke ile imzaladığı anlaşmalar arasında beşinci en büyük anlaşma niteliğindeki Türkiye ile olan Serbest Ticaret Anlaşması, ikili ticaretin gümrük vergilerine takılmadan sorunsuz ve etkin yapılmasına hizmet ediyor.

Gelecek dönemde yeni müzakereler açılması gündemde.

"25 milyar dolar değerinde bir ticaret hacmi"



Çağatay Bircan, "Önümüzdeki dönemde özellikle tarımsal ürünler hizmet ve yatırım konusunda da bu anlaşmanın biraz daha açılabileceğini ve yeni başlıklar konuşuluyor. Eğer bunlar gerçekleşirse önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem İngiltere için çok daha büyük bir ticaret hacminden bahsedebiliriz. Birleşik Krallık-Türkiye arasında 25 milyar dolar değerinde bir ticaret hacmini kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye-İngiltere arasında 3 önemli sektör var"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başekonomisti Çağatay Bircan Türkiye ve İngiltere arasında üç tane önemli sektör olduğunu belirtti:

"Birincisi otomotiv ve otomotiv parçaları. Özellikle Brexit sonrası bu ülkede çok fazla dert ediliyordu araba üretimi devam edecek mi diye. Türkiye’nin bu konuda çok önemli bir rolü var. İkinci sektör ise elektronik eşyalar her türlü beyaz eşya ve elektronik parçalar hem Türkiye’de üretimi hem de İngiltere’de üretip Türkiye’ye gönderilmesi açısından bu ticaretin devamı açısından çok önemliydi."

Başekonomist Bircan, üçüncü sektörün tekstil olduğunu ve Türkiye'den İngiltere'ye bu sektörden net bir ihracatın olduğunun altını çizdi.

Gelecek 2 yılda daha kapsamlı bir anlaşma imzalanması bekleniyor



İngiltere, Almanya’dan sonra Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda.



Salgına rağmen 11 aylık dış ticaret hacmi Kasım 2020 itibariyle 15, 13 milyar dolara ulaştı.



Serbest Ticaret Anlaşması'nın gelecek 2 yılda daha fazla sektörü içerecek şekilde müzakere edilmesi ve daha kapsamlı bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

Kamera: Bülent Vedat Balta