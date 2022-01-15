Los Angeles'ta aylardır hırsızların meskeni haline gelen yük trenlerinin geçtiği bölge görüntülendi

Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.

[Fotoğraf: AA]

İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.

Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Amazon ve kargo şirketleri hırsızların hedefinde

Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.

Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısı artırıldı.

Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını açıkladı.