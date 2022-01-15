Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan'da iskele çöktü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentindeki limanda yapı iskelesi çöktü. Olayda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi iskelede mahsur kaldı.
Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Kaohsiung Limanı'nda hidrolik krikonun arızalanması nedeniyle yapı iskelesi çöktü.
İskelenin çökmesi sonucu limanda çalışan işçilerden biri hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırılırken iskelede mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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