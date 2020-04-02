Haber Giriş: Kaynak: AA
Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlediği açıklandı.
Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi. Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.
Trablus’un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.
Etiketler: Libya hafter mitiga havalimanı ROKETLİ SALDIRISon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 03:16
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