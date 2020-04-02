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İsrail Sağlık Bakanı ve eşine Covid-19 teşhisi kondu
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.
Etiketler: son dakika israil covid-19 Yaakov LitzmanSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 02:44
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