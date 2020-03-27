Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus, aylardır darbeci general Halife Hafter milislerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Trablus’un güneyinde mevzilenen milisler, hastane, okul ve diğer sivil yerleşim yerlerini gün aşırı vuruyor. Kentte, bu saldırılardan dolayı neredeyse her gün sivil kayıplar veriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla düzenlenen Berlin Konferansı’nın bir sonucu olan ateşkes ise sadece masada var.

Uluslararası toplum yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele ederken, aylardır cephe hatlarına yığınak yağan milis güçler de saldırılarını yoğunlaştırdı.

2011’de Muammer Kadafi’nin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar, Libya’da hem altyapıyı hem de sağlık sektörünü olumsuz etkilemiş durumda. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, ülkede koronavirüs vakası görülmeden sınır kapılarını kapatmak ve okulları tatil etmek gibi önleyici tedbirler aldı.

Ancak ülkede koronavirüs vakaları da görülmeye başlandı.

Ve neredeyse uluslararası toplumun tamamı koronavirüsle mücadeleye odaklanmışken, milislerin saldırıları artarak devam etti.

Bunun üzerine UMH, geçtiğimiz günlerde Trablus’un batısındaki Vutye Hava Üssü’ne operasyon başlattığını ilan etti.

UMH’ye bağlı birlikler, dün akşam itibarıyla da Sirte, Tarhuna ve güney cephelerinde saldırıya geçti

Libya'da hangi cephelerde sıcak çatışmaların sürdüğüne bakalım.

Vutye Hava Üssü

Trablus’un batısında yer alan Vutye Hava Üssü, Mitiga Havalimanı’ndan sonra ülkenin en önemli askeri hava üssü kabul ediliyor. Üs, 2014’ün ağustos ayında Hafter milislerinin eline geçmişti.

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Muhammed Kanunu, başlatılan operasyonla üssün vurulduğunu duyurdu.

İnsansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarının da kullanıldığı saldırılarda, üste bulunan cephanelikler imha edildi ve birçok Hafter milisi etkisiz hale getirildi. 10’dan fazla Hafter milisi ise esir alındı.

Hafter milislerinin takviye birlik gönderdiği bu cephede çatışmalar devam ediyor. UMH’ye bağlı İHA’lar da hava saldırılarını sürdürüyor.

Tarhuna

UMH güçleri, son günlerde Tarhuna kentinin idari sınırına doğru ciddi ilerleme kaydetti. Başkente 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tarhuna, Giryan'ı kaybettikten sonra Hafter güçlerinin yoğun şekilde bulunduğu kent olarak dikkat çekiyor.

Ancak Hafter, müttefiki Dokuzuncu Tugay ile aralarındaki güven krizi nedeniyle operasyon merkezini Tarhuna'ya değil, ön cephelere 600 kilometre uzaklıktaki Cufra Hava Üssü'ne taşıdı.

Giryan'ın UMH güçleri tarafından geri alınması nedeniyle batıda büyük darbe alan Hafter güçleri, doğu cephesinde hala gücünü koruyor. UMH güçleri ise henüz bu tarafta çatışmaların seyrini etkileyebilecek zaferler kazanabilmiş değil.

Sirte

Başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte, geçtiğimiz aylarda Hafter mislilerinin kontrolüne geçti.

Kent, Hafter milislerinin Misrata kentine saldırı düzenlemesine de olanak sağlıyor. Uzun zamandır kent çevresine hem UMH hem de Hafter milisleri yığınak yapıyordu.

Halihazırda Misrata’nın doğusundaki Veşeke ve Ebukarin cephelerinde sıcak çatışmaların yaşandığı rapor ediliyor.

UMH birliklerinin çok sayıda askeri aracı imha ettiği ve birçok Hafter milisini etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Öte yandan uzun bir aranın ardından Hafter milislerinin Ebukarin’e hava saldırısı gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında.

Trablus'un güneyi

Hafter milislerinin 4 Nisan 2019’da başlattığı saldırılarda ana cephe hattı Trablus’un güneyiydi.

Yoğun bir nüfusa ev sahipliği yapan Aziziye, Selahaddin ve Kasr bin Gaşir’de yaşanan çatışmalar, binlerce insanın evini terk etmesine neden olmuştu.

Neredeyse 1 yıla varan saldırılarına rağmen Hafter, bu bölgede kayda değer bir ilerleme sağlayabilmiş değil.

Ancak özellikle bu bölgede konuşlu grad füzeleri, Trablus içlerini vurmaya devam ediyor. UMH birlikleri ise topçu birlikleri ile bu bölgelerdeki mevzileri ateş altında tutuyor.

Trablus güneyinin de UMH operasyonu ile birlikte artan çatışmalara sahne olduğu rapor ediliyor.