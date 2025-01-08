Haaretz: İsrail, BM'nin 7 Ekim'deki "cinsel suçlar" iddialarını soruşturmasını engelliyor

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, BM Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten'in, 7 Ekim'de bazı İsraillilere "cinsel suçlar" işlendiği yönündeki iddiaları soruşturmak için Tel Aviv yönetimine başvurduğu kaydedildi.

Patten'in ayrıca İsrail askerlerinin Tel Aviv yönetimine bağlı hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilere yönelik cinsel suçları da araştırmayı talep ettiği ifade edildi.

İsrail yönetiminin ise Patten'in soruşturma talebini reddettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilere yönelik cinsel suçları da soruşturmak istemesi nedeniyle Patten'in talebini engellediği kaydedildi.

Tel Aviv, 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "cinsel suçlarda bulunulduğu" iddiasını sık sık gündeme getiriyor.

Bu iddiaların aksine Yedioth Ahronot gazetesine bu hafta röportaj veren İsrailli Başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulgu olmadığını açıkladı.

Öte yandan adı sık sık işkencelerle gündeme gelen İsrail'in gözaltı merkezi Sde Teiman'da Temmuz 2024'te alıkonan bir Filistinliye İsrail askerlerince tecavüz edildiği ortaya çıkmıştı.