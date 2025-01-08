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Dünya
AA 08.01.2025 15:51

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların olduğu 45 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Tubas ve Ramallah şehirlerinin yanı sıra Kudüs'te baskınlar düzenledi.

Aralarında bir çocuk, iki kadın ve eski mahkumların bulunduğu 45 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlileri gözaltına almasının, "toplu cezalandırma ve her türlü direnişi baltalamak" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın yanı sıra bu dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 14 bin 300'e çıktığı, Gazze'de de binlerce Filistinlinin alıkonulduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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