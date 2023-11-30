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Dünya
AA 30.11.2023 14:49

Guterres: İklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşıyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın iklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşadığını ve bunun etkilerinin yıkıcı olduğunu belirterek, "Rekor sıcaklık artışları, dünya liderlerinin tüylerini diken diken etmeli ve onları harekete geçirmek için tetiklemeli. Liderlerin COP28'den başlayarak bizi bugünkü durumdan kurtarması gerekiyor" dedi.

Guterres: İklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Küresel İklimin Durumu 2023 raporunun bulgularına ilişkin video mesaj yayımladı. Rapor, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında açıklandı.

Raporun bulgularının net ve bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Guterres, hızla artan küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesi ve sıcaklığının rekor kırdığını, Antarktika'daki deniz buzu seviyesinin ise rekor seviyeye düştüğünü ifade etti.

Antonio Guterres, İsviçre buzullarının son iki yılda hacimlerinin yüzde 10'unu kaybettiğini belirterek, "Nepal'den yeni döndüm ve orada buzulların çekilme hızı ve dramatik sonuçları karşısında şoke oldum. İklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşıyoruz ve bunun etkisi yıkıcı. Bu yıl dünyanın dört bir yanındaki toplumlar yangınlar, seller ve kavurucu sıcaklıklarla sarsıldı. Rekor sıcaklık artışları, dünya liderlerinin tüylerini diken diken etmeli ve onları harekete geçirmek için tetiklemeli." uyarısında bulundu.

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Dünyanın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için rol haritasının olduğunu ve iklim kaosunun en kötü etkilerinden kurtulabileceğini dile getiren Guterres, "Ancak 1,5 derece hedefini canlı tutmak için liderlerin COP28'de başlangıç ​​silahını ateşlemesine ihtiyacımız var. Bunu iklim eylem planlarının bir sonraki turu için net beklentiler belirleyerek, bunları mümkün kılacak ortaklıkları ve finansmanı taahhüt ederek yapabilirler." diye konuştu.

Guterres, bu kapsamda küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına, enerji verimliliğindeki ilerleme hızının iki katına çıkması ve 1,5 derece hedefiyle uyumlu olacak net bir takvimle fosil yakıtlardan çıkışın taahhüt edilmesi gerektiğini aktardı.

Liderlerin gezegendeki her bireyi koruyacak şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Liderler, Kayıp Zarar Fonu'na cömert şekilde katkıda bulunmalı ve gelişmiş ülkeler 100 milyar dolar iklim finansmanı taahhüdünü yerine getirmeli. WMO raporu başımızın büyük bir dertte olduğunu gösteriyor ve liderlerin COP28'den başlayarak bizi bugünkü durumdan kurtarması gerekiyor." çağrısı yaptı.

WMO raporu, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını doğrularken, ekim sonuna kadar olan verilerin, bu yıl küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının yaklaşık 1,4 derece üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Bu yılki sıcaklıkların daha önce rekor sıcaklıkların görüldüğü 2016 ve 2020'nin üzerinde olduğu tespitine yer verilen rapor, 2015'ten itibaren son 9 yılın kayıtlardaki en sıcak yıllar olduğunu gösterdi.

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