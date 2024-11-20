Guterres, Haiti'de artan şiddetten endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres adına yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, silahlı çetelerin başkent Port-au Prince'te güç kazanmasıyla sonuçlanan Haiti'deki artan şiddetten endişeli" ifadelerine yer verdi.

Guterres, Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun (MSS) desteğiyle, Haiti Ulusal Polisinin artan şiddeti ele alma çabalarını "güçlü bir şekilde" desteklediğini belirtti.

MSS'nin görevini başarıyla yerine getirmesi için finansal ve lojistik destek çağrısını yineleyen Guterres, siyasi sürece geçişte "acil ilerleme" kaydedilmesinin önemini vurguladı.

Şiddet olayları her geçen gün artıyor

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atadı.