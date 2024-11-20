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Dünya
AA 20.11.2024 00:50

BM: Gazze'nin kuzeyindekiler 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in engellemeleri nedeniyle, Gazze'nin kuzeyinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığını bildirdi.

BM: Gazze'nin kuzeyindekiler 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadı
[Fotograf: AA]

Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları cevapladı.

Gazze'nin kuzey bölgesine geçişlerin İsrail askerlerince engellediğini aktaran Dujarric, bölge sakinlerinin 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadığını ve özellikle bazı bölgelerde insani durumun vahim olduğunu ifade etti.

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verdiği bilgilere atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor." dedi.

İsrail askerlerinin, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere gidecek yardımları engellenmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric, sadece bu ay planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve diğer 4'ünün ciddi şekilde yavaşlatıldığını vurguladı.

Dujarric, "Açıkçası, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde, kuşatma altındaki bölgelerde insanlara destek olma yönündeki tüm girişimleri reddedildi veya engellendi." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, tüm ekmek fırınlarının kapatıldığı, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiği bölgede yaşanacak kıtlığa dikkati çekti.

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