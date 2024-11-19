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Dünya
AA 19.11.2024 23:56

Lübnan'da UNIFIL'e ait bir mevziiye roket isabet etmesi sonucu 4 askeri yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir üsse roket isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Lübnan'da UNIFIL'e ait bir mevziiye roket isabet etmesi sonucu 4 askeri yaralandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 ayrı saldırı yaşandığını ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Büyük ihtimalle Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlenen bir roketin Ramiye köyünün doğusundaki 'UNP 5-42' üssüne isabet etmesi sonucu görev başındaki 4 Ganalı barış gücü askeri yaralandı." denilerek Hizbullah'a işaret edildi.

Yaralanan barış gücü askerlerinden 3'ü tedavi için Sur'daki bir hastaneye nakledildi.

Sur kentine bağlı Şema'daki olayda, UNIFIL karargahındaki bakım atölyesi isabet eden 5 roketten etkilendi. Atölyede ağır hasar oluşmasına karşın herhangi bir barış gücü askerinin yaralanmadığı aktarıldı.

Son olarak, yine Nebatiye kentinin Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Hırbet Silm'de bir UNIFIL devriyesine ateş açılırken bu olayda da yaralanma rapor edilmediği aktarıldı.

Şema'daki bakım atölyesine daha önce de top mermisi isabet etmişti

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema'daki karargahına, 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisinin isabet ettiği bildirilmişti.

Söz konusu olayda, düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği belirtilmişti.

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