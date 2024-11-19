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Dünya
AA 19.11.2024 22:08

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu ekiplerimizi canlı kalkan olarak kullanıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistin Kızılayı ekiplerini "canlı kalkan" olarak kullandığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu ekiplerimizi canlı kalkan olarak kullanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, bir yaralıyı tahliye etmek için yola çıkan Filistin Kızılay ekiplerini alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bir evde Filistin Kızılay ekiplerini alıkoyarak canlı kalkan olarak kullandığı duyuruldu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik baskınını sürdürüyor.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, yaptığı açıklamada, İsrail baskınında Cenin’de 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.

Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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