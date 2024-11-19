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Dünya
AA 19.11.2024 20:34

Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'a mektup gönderen bir grup Beyaz Saray çalışanı, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardımı durdurması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı
[Fotograf: İHA]

İlk olarak Amerikan Politico dijital gazetesinin yayınladığı haberde yer alan mektup, ABD yönetiminin İsrail politikasına yönelik yönetim içinden çıkan tepkilerin son örneği oldu.

Bugüne kadar İsrail politikasını değiştirmeyen ABD yönetimine bu sefer de yaklaşık 20 aktif görevli Beyaz Saray çalışanı tarafından İsrail'e askeri yardımı kesme çağrısı yapıldı.

Adları açıklanmayan Beyaz Saray çalışanları, mektupta, 13 Ekim'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen ve 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişinin somut düzeyde artırılmasını talep eden mektuba uygun hareket edilmesini istedi.

ABD'li bakanların, söz konusu mektupta, İsrail'in bu yönde adım atmaması durumunda bazı askeri yardımların riske girebileceğini belirttiğini kaydeden Beyaz Saray çalışanları, İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletmeye yönelik hiçbir adım atmadığına işaret etti.

İsrail'in, ABD'nin çağrısını göz ardı ettiğini vurgulayan mektupta, Biden yönetiminin İsrail'e askeri yardımları durdurması ve Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Beyaz Saray çalışanlarının mektubunda, "Doğru şeyi yapmak için zamanınız azalıyor, ancak kararlı bir adım önümüzdeki iki ayda birçok değerli hayatı kurtarabilir." ifadesine yer verildi.

13 Ekim'de Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen mektupta, 30 gün içerisinde Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması yönünde İsrail'e çağrıda bulunulmuş ve aksi durumda ABD'nin İsrail'e bazı askeri yardımlarının askıya alınabileceği ifade edilmişti.

Söz konusu mektubun üzerinden 1 ay geçtikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in insani yardımlar konusunda somut bazı adımlar attıklarını ve dolayısıyla şu anda İsrail'e askeri yardımların askıya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı.

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