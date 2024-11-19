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Dünya
AA 19.11.2024 20:33

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşlı iki Filistinliyi darbetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamay agöre, El Halil'in Mesafir Yatta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yaşlı bir adam ve kadına saldırdı.

Kızılay ekipleri, bir yaralıya olay yerinde müdahale etti; diğeri hastaneye sevk edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin himayesinde Mesafir Yatta'daki çobanlara saldırdı.

Yatta kentinin doğusundaki Susya köyü Meclis Başkanı Cihad Nevacia, Filistin toprağı Mesafir Yatta üzerinde inşa edilen Susya yerleşimindeki silahlı İsraillilerin, yaşlılara saldırdığını, hakaret ettiğini, çobanları kovaladığını söyledi.

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