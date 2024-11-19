Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 20:29

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 28 artarak 3 bin 544'e çıktı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 544'e, yaralı sayısı da 15 bin 36'ya yükseldi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Almanya'da 2023'te aile içi şiddet olayları artış gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbetti
20:40
"Yenidoğan çetesi" hakim karşısında
20:28
SSB Başkanı Görgün: Bayraktar TB-3 tarihe geçti
20:27
Almanya'da 2023'te aile içi şiddet olayları artış gösterdi
20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir
19:22
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Önce kendisi sonra da evcil köpeği pitbull saldırısına uğradı
Önce kendisi sonra da evcil köpeği pitbull saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ