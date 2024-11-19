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Dünya
AA 19.11.2024 17:57

Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik yeniden şartlı tahliye talep etti

Norveç’te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan seri katil Anders Behring Breivik, çıktığı mahkemede ikinci kez şartlı tahliye talebinde bulundu.

Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik yeniden şartlı tahliye talep etti

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Breivik, ilk talebinin reddedilmesinin ardından yeniden şartlı tahliye isteğiyle hakim karşısına çıktı.

Yetkililer, "Norveç katili" lakaplı Breivik'in şartlı tahliye talebinin, suç işleme riskinin sürdüğü gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini ifade ederken, Savcı Hulda Olsen Karlsdottir de Breivik'in ideolojisinde bir değişim olmadığını savundu.

Tahliye talebine ilişkin kararın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor.

"Norveç katili" Breivik

Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmiş, yargılandığı davada Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Aşırı sağcı Breivik şartlı tahliye talebiyle 18 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkmış ancak talebi Norveç mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini dava etmişti.

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