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Dünya
AA 29.07.2025 17:34

Guterres: Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımlar artık sel olmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Guterres: Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımlar artık sel olmalı

Guterres, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun, İsrail'in ambargoları nedeniyle açlık kriziyle boğuşan Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığını bildirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

IPC uyarısının korkulan tabloyu doğruladığına dikkati çeken Guterres, "Gazze kıtlığın eşiğinde. Veriler ortada ve inkar edilemez nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilerin eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir insani felaket yaşadığını kaydeden Guterres, bunun bir uyarı olmadığına, tüm dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen bir gerçeklik olduğuna dikkati çekti.

Guterres, "Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor. Gıda, su, ilaç ve yakıt kesintisiz ve engellenmeden Gazze'ye ulaşmalı." mesajını verdi.

Artık Gazze'deki kabusun sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, acil ve kalıcı bir insani ateşkese, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasına ve Gazze genelinde tam ve engelsiz insani erişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Guterres, "Bu, ortak insanlığımızın bir sınavı ve bu sınavda başarısız olma lüksümüz yok." uyarısında bulundu.

IPC'nin raporu

IPC raporunda, İsrail'in ambargoları nedeniyle açlık kriziyle boğuşan Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığı ve acil müdahale olmaması durumunda "ölümlerin artmasının" beklendiği ifade edilmişti.

Krizin "ölümcül bir dönüm noktasına ulaştığı"na dikkati çekilen raporda, Gazze'de gıda tüketimi seviyesinin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediği ve Gazze'de akut yetersiz beslenme oranlarının kıtlık eşiğini aştığı belirtilmişti.

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