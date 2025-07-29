Soykırımcı İsrail son 6 ayda Gazze'ye giren sınırlı miktardaki yardımı yüzde 88 azalttı

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybederken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Hayati yardımlarda büyük düşüş

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) açıkladığı veriler, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye girişine izin verdiği tüm insani yardım miktarında endişe verici boyutta bir azalış yaşandığını gözler önüne serdi.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 2 Mart'ta son bulan ateşkes sürecinde, şubat ayında Gazze'ye giren tüm insani yardım miktarı 295 bin 120 ton olarak açıklanırken, 27 Mayıs'ta ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın devreye sokularak sözde yardım dağıtımının başlamasından sonra temmuzda izin verilen insani yardım miktarının ise 34 bin 920 ton olduğu kaydedildi.

Son 6 aylık veriler, İsrail tarafından hem karadan hem de havadan saldırılara maruz kalan Gazze'ye giren tüm insani yardım miktarında yüzde 88 azalma olduğunu gösterdi.

Her geçen gün daha fazla yetişkin ve çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'ye şubatta 216 bin 75 ton gıda yardımı ulaşırken, temmuzda bu miktar 33 bin 113 ton olarak kayda geçti. Bu sayılara göre, Gazze'ye 6 ayda giren gıda miktarı yaklaşık yüzde 85 azaldı.

Şubatta, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım taşıyan tır sayısının 16 bin 800 olduğu, bu sayının temmuzda 1769'a düştüğü ve tır sayısında son 6 ayda neredeyse yüzde 90'lık bir düşüş olduğu kaydedildi.

BM'ye göre Gazze'ye günde 600 tırın girmesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) günde insani yardım taşıyan 600 tırın Gazze'ye girmesi gerektiğini belirtirken, bu hedefin son derece altında kalındı. Sözde yardım kuruluşunun faaliyete geçtiği mayısta 969 ve haziranda 1833 tır girişi kaydedildi.

Tüm insani yardım miktarı geçen yıl temmuzda 116 bin 246, ağustosta 91 bin 494, eylülde 90 bin 553, ekimde 36 bin 784, kasımda 55 bin 290, aralıkta 106 bin 187 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl ise ocakta 208 bin 267, şubatta 295 bin 120, mayısta 20 bin 224, haziranda 37 bin 513, temmuzda ise 34 bin 920 ton olarak kaydedildi.

Gıda yardımı miktarları ise geçen yıl temmuzda 94 bin 996, ağustosta 80 bin 343, eylülde 76 bin 513, ekimde 25 bin 434, kasımda 35 bin 374, aralıkta 77 bin 953, bu yıl ise ocakta 164 bin 148, şubatta 216 bin 75, mayısta 19 bin 153 ve haziranda 37 bin 103 ton oldu.

Gazze'ye geçişine izin verilen tır sayısı geçen yıl temmuzda 5 bin 920, ağustosta 4 bin 545, eylülde 4 bin 255, ekimde 1789, kasımda 2 bin 670, aralıkta 5 bin 65, bu yıl ise ocakta 11 bin 255, mayısta 969 ve haziranda 1833 olarak kaydedildi.

Söz konusu verilere ilişkin mart ve nisana dair bilgi paylaşılmadı.