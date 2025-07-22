Guterres, Gazze'de yardıma ulaşmaya çalışan sivillerin öldürülmesini şiddetle kınadı

Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin toplantıda konuştu.

Kalkınma ile barış arasında derin bağlar bulunduğunu ifade eden Guterres, küresel çatışmaların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini her geçen gün daha da erişilmez hale getirdiğine dikkati çekti.

Guterres, bu nedenle Orta Doğu'da barış için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, hafta sonu Gazze'de gerçekleşen, aileleri için BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik saldırıya değindi.

BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik bir katliam daha yaşandı. Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." diye konuştu.

Gazze'de acil bir ateşkese, tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasına ve engellenen insani yardım erişiminin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Bu, iki devletli çözüm yolunda atılması gereken ilk adımdır." dedi.

Guterres, İran ile İsrail arasında ateşkesin de sürmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'da da çözüme ulaşılması gerektiğini söyledi.

"Sudan'daki kan dökme ve dehşet hali sona ermeli." diyen Guterres, listenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Somali'ye, Sahel bölgesinden Myanmar'a kadar uzandığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sürdürülebilir barış ancak sürdürülebilir kalkınmayla mümkün olur." mesajını verdi.

İsrail ordusu, yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı

20 Temmuz'da gündüz saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını itiraf eden İsrail ordusu, akşam ise bir yardım konvoyu yakınında görüntüdeki askerlere "ateş açmayın" talimatı verilen kısa bir video paylaşmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah yaşanan olaydan farklı bir anı gösteren bu görüntüleri paylaşarak, İsrail ordusunun yardımları güvenli bir şekilde ulaştırdığını ve Filistinlilere ateş açılmadığını iddia etmişti.

Adraee, Gazze'de açlık, kasıtlı öldürme ve yardım bekleyenleri hedef alma gibi olaylar yaşanmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü ambargo sonucu 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.