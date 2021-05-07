Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan Savunma Bakanlığı, Batı Komutanlığı’nda görev yapan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Samegrelo bölgesindeki Senaki kentinde bulunan Senaki Batı Komutanlığı İkinci Tugayı askeri üssünde Kur'an-ı Kerim dağıtım töreni düzenlendi.
Törene Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Koba Grigolia, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile diğer yetkililer katıldı.
Törende konuşan Şantadze, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.
Gürcistan Savunma Bakanlığının kararıyla, Gürcü ordusunda görev yapan Müslüman askerler için cep Kur'an-ı Kerimler bastırılmıştı.
Etiketler: Ramazan Ayı
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