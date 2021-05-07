ABD Başkanı Joe Biden'ın, Meksika sınırındaki göçmenlik kriziyle ilgilenmesi için görevlendirdiği Kamala Harris, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Görüşmede, ABD'ye Orta Amerika ülkelerinden göçmen akınının temel nedenleri ele alındı.

Meksika ve "Kuzey Üçgeni" olarak adlandırılan Guatemala, Honduras ve El Salvador'un ekonomik durumlarının iyileştirilmesi konusuna da değinilen toplantıda, 3 ülkeden göçmen akınına yönelik ABD ve Meksika arasında stratejik bir ortaklık kurulması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Meksika-ABD sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunda da ortak çaba yürütülmesi gerektiği belirtilirken, Lopez Obrador, Harris'in 8 Haziran'da Meksika'ya yapacağı ziyareti dört gözle bekleyeceğini vurguladı.