İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi, COVID-19 sertifikasının Federal Bilgi Teknolojisi Dairesi tarafından tavsiye edildiğini duyurdu.

Sertifikanın aşı yaptıranlar, testi negatif çıkanlar ve COVID-19'a yakalananlar için geçerli olacağı ve haziran sonunda uygulamaya konulacağı açıklandı.

Sertifikanın Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan ve "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen belge ile uyumlu olduğu, ayrıca mümkün olan en basit teknolojinin kullanıldığı vurgulandı.

Sertifikanın veri koruma ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanacağı, kişisel verilerin merkezi olarak depolanmayacağı şekilde tasarlanması amaçlanıyor.