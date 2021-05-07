İran'da Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan canlı yayında konuşma yapan Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini eleştirdi.

ABD, İngiltere ve İsrail'i "Filistin'in düşmanları" olarak nitelendiren Hamaney, sorunun çözümü için bu güçlere güvenilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"İsrail ile ilişkileri iyileştirmek haram ilan edilmeli"

Hamaney, "Siyonistler, Filistin’i ilk günden terör üssüne çevirdiler. İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

İran lideri, Hristiyan ve Müslüman din adamlarına İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini haram ilan etmeleri çağrısında bulundu.