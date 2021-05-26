Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz aşıyı Kenya alacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Güney Sudan'da son kullanma tarihi geçme riski bulunan 72 bin doz koronavirüs aşısını Kenya kullanacak.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Güney Sudan aşılamaya olan düşük katılım sebebiyle elinde kalan ve temmuz ortasında süresi dolacak olan aşıları COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) geri verme kararı aldı.
Kenya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Güney Sudan'ın kullanmadığı 72 bin doz aşının 27 Mayıs'ta Kenya'ya getirileceğini açıkladı.
60 bin aşı iki hafta içinde tüm ülkeye dağıtılacak
COVAX aracılığıyla mart ayında 132 bin doz aşı alan Güney Sudan'da kalan 60 bin doz aşının ise gelecek iki hafta içerisinde tüm ülkeye dağıtılacağı aktarıldı.
Güney Sudan daha önce Afrika Birliği'nden aldığı ve nisanda süresi dolan 59 bin doz aşıyı kullanılmadığı için imha edeceğini açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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