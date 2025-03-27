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Dünya
AA 27.03.2025 07:48

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

17 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu

Yetkililer, yangınlardan dolayı toplam 17 bin hektar ormanlık alanın kül olduğunu ve 209 yapının zarar gördüğünü söyledi.

Yetkililer, ayrıca orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere yaklaşık 5 bin ordu personeli ve 146 helikopterin görev aldığını duyurdu.

Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için topyekun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Han, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü" şeklinde nitelendirdi.

Yangınlara müdahale sırasında bir helikopter düştü

Öte yandan, Güney Kore Orman Servisinden yapılan açıklamada, bir yangın söndürme helikopterinin, Uiseong'daki orman yangınlarına müdahale sırasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bir dağa düştüğü ifade edilen helikopterin 73 yaşındaki pilotunun, olay yerinde öldüğü belirtildi.

Kazanın ardından tüm yangın söndürme helikopterlerinin yere indirildiği kaydedilen açıklamada, olayın nedeninin araştırıldığı vurgulandı.

Güney Kore'nin önde gelen şirketleri, orman yangınlarından etkilenen bölgede ikamet edenlere yönelik bağış yaptı.

Teknoloji devi Samsung, 2 milyon dolar bağış yaptığını açıklarken, Hyundai 1,3 milyon doların üzerinde bağışta bulundu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda, 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişinin tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan çok sayıda mahkumun, yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği belirtilmişti.

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