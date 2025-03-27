Pilot pasaportunu unuttu, uçak geldiği yere geri döndü

Cumartesi günü yerel saatle 14.00’te 257 yolcu ve 13 mürettebatla Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan (LAX) havalanan UA 198 sefer sayılı uçak, yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından Pasifik Okyanusu üzerinde geri dönerek San Francisco’ya yönlendirildi.

United Airlines’tan yapılan açıklamada, “Pilottan biri pasaportunu yanında bulundurmuyordu. Müşterilerimizin mağduriyetini gidermek için yeni bir ekip ayarlayarak onları aynı akşam varış noktalarına ulaştırdık. Yolculara yemek kuponları ve tazminat sağlandı” denildi.

Yeni mürettebatla gerçekleşen uçuş, yerel saatle 21.00’de havalanarak yaklaşık altı saatlik gecikmeyle Şanghay’a ulaştı.

Yolcular tepkili

Uçaktaki Çinli yolculardan Yang Shuhan, pilotun “Oldukça sinirli bir ses tonuyla” anons yaptığını ve “Pasaportumu unuttum” dediğini aktardı.

San Francisco’da uçağın yere inmesinin ardından havayolu şirketi tarafından kendisine 30 dolarlık yemek kuponu verilen Yang, bu parayı havaalanındaki bir Japon restoranında harcadığını söyledi. Ayrıca United’ın internet sitesi üzerinden tazminat başvurusunda bulunduğunu ve 14 iş günü içinde yanıt alacağı bilgisini edindiğini belirtti.

Gecikme nedeniyle pazartesi günkü iş planlarının aksadığını ifade eden yolcu, pilotun dürüstlüğünü takdir ettiğini ancak bazı yolcuların bu durum karşısında “öfkeli” ve “şaşkın” olduklarını belirtti. Çin’in Instagram benzeri sosyal medya platformu RedNote’ta paylaşılan bir yolcu yorumu, “Bir insan iş yerinde nasıl bu kadar büyük bir hata yapabilir?” ifadelerini kullanırken, paylaşım 10 binin üzerinde beğeni aldı.

Uzmanlar: “Kabul edilemez bir hata”

Singapur merkezli havacılık danışmanlık şirketi Endau Analytics’in kurucusu Shukor Yusof, olayı “United adına utanç verici” olarak değerlendirdi.

Yusof, “Bu büyüklükteki küresel bir havayolu şirketi için bu hata kabul edilemez. Disiplin eksikliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Olayın United’a büyük bir maliyet yaratabileceğini vurgulayan havacılık uzmanı, “Geri dönüş sırasında boşaltılan yakıt, yolculara sağlanan tazminatlar ve operasyonel aksaklıklar göz önüne alındığında, bu dikkatsizlik havayolu şirketine pahalıya mal olabilir” dedi.