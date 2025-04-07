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Dünya
AA 07.04.2025 07:30

Güney Kore'de Yoon'un azlinin ardından devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Güney Kore'de Yoon'un azlinin ardından devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore ajansı Yonhap'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu tarihin, yarın Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında yapılacak kabine toplantısında onaylanması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesinin azil kararı sonrası ülkenin en geç 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gitmesi gerekiyor.

Tarih onaylanırsa, seçim takvimine göre adaylar en geç 11 Mayıs'a kadar başvuru yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'da yapılacak seçimin ardından göreve başlayacak.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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