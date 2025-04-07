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Dünya
AA 07.04.2025 02:04

Soykırımcı İsrail, "tahliye emriyle" Gazze'nin orta kesimindeki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti için yayımladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

Soykırımcı İsrail, "tahliye emriyle" Gazze'nin orta kesimindeki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee'nin yayımladığı sürgün emri, Deyr-el Belah kentindeki es-Sahaba, el-Samah, el-Avde, el-Zevaide ve el-Salah mahallelerini kapsıyor.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

Netanyahu'dan Gazze'ye yoğun saldırıların devam etmesi talimatı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a giderken uçakta Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştüğünü bildirdi.

Netanyahu'nun "Gazze'de atılan roketlere sert bir şekilde karşılık verilmesi ve Gazze'ye yoğun saldırıların devam etmesi talimatını" verdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise İsrail ordusuna Gazze'ye çok şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatını aktardığını açıkladı.

Hamas, Gazze'de sivilleri hedef almasına karşılık İsrail'i 10 roketle vurmuştu

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurmuştu.

El-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirmişti.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı 7 Ekim 2023'ten beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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