Yonhap ajansının haberine göre, ülkede salgın ortaya çıktığında yeni tip koronavirüs vakalarının merkez üssü olan Daegu kentinde de ilk vakanın görüldüğü 18 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi Twitter hesabından, Daequ kentinde ilk defa vaka görülmediğini, ülke genelinde 27 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini ve salgının yayıldığı tarihten bu yana vaka sayısının ilk defa 30'un altına düştüğünü bildirdi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, dün kayda geçen yeni COVID-19 vaka sayısının 27 olduğu ifade edildi.

Ölü sayısı 208

Açıklamada, ülkede tespit edilen toplam COVID-19 vaka sayısının 10 bin 450'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 208'e yükseldiği belirtildi.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Ganglip, 3 haftadır artırılan sosyal mesafe kuralları sayesinde Daegu'da yeni vaka görülmediğini duyurdu.

Yeni vaka sayılarındaki artışın son günlerde azalmaya başladığı ülkede, hastalığa yakalanan 7 bin 117 kişi de iyileşti.

Salgının başında, ülkedeki vaka sayısındaki artışta, Daegu kentindeki bir kilise cemaatinde ortaya çıkan vakaların rolü olduğu ifade edilmişti.