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Yemen'de ilk COVID-19 vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yemen hükümeti, ülkede ilk koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede ilk COVID-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu, tıbbi destek sağlandığı ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.
Hadramevt'te sokağa çıkma yasağı
Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Hadramevt Valiliği de sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Valilik tarafından yayımlanan genelgede, ilçelerdeki tüm güvenlik birimlerinin COVID-19'la ilgili gerekli önlemleri almaları istendi.
Genelge uyarınca ayrıca Hadramevt ilindeki Eş-Şahr Limanı'nda çalışanların tamamı 2 hafta evlerinde karantinaya alınacak.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 YemenSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:26
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