Dün sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan ve bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangınla mücadele için bugün de yaklaşık 2 bin itfaiyeci ve asker konuşlandırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı.

Bölgede en az 90 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. Yangında ölen ve yaralananın olmadığı açıklandı.