Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de orman yangını 6 bin kişiyi yerinden etti
[Fotoğraf:AA]
Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde çıkan yangın 90 ev ve binayı küle çevirdi, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.
Dün sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan ve bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangınla mücadele için bugün de yaklaşık 2 bin itfaiyeci ve asker konuşlandırıldı.
İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı.
Bölgede en az 90 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. Yangında ölen ve yaralananın olmadığı açıklandı.
Etiketler: Güney Kore Orman Yangın
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