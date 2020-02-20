Samsun'da tramvaylar virüslere karşı ULV sisleme cihazı ile dezenfekte ediliyor

Samsun'da tramvaylar virüslere karşı ULV sisleme cihazı ile dezenfekte ediliyor

53 kişide daha Covid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

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