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Güney Kore'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Güney Kore'de koronavirüs sebebiyle ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.
Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra Covid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.
Halka "evden çıkmayın" çağrısı
53 kişide daha Covid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 güney kore salgın virüs salgınıSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 13:17
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