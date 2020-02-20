Fransa'da Müslümanlara yönelik skandal adımların ardı arkası kesilmiyor.

Bu kez Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği hedef alındı.

Hem birlik hem de birliğe bağlı vakıf ve derneklerin Fransa'daki banka hesapları kapatıldı.

Din Hizmetleri Ataşeliklerinin de dahil edildiği kararla hesap açma talepleri de engellendi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, imamlarla ilgili adımıyla da tepki çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye giremeyeceğini açıkladı. Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Ayrıca, Ramazan ayında Fransa'ya giden imamların sayısının da bu yıl itibarıyla azaltılacağı belirtildi.

Özellikle Türkiye’den, din görevlisi gönderilmesinin artık sonlandırılması gerektiği savunuldu.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Türkiye, Cezayir ve Fas'tan, Fransa'ya giden imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini söylemişti.

Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini savunmuştu.