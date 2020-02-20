ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i parçalama planına tepki gösterdi.

"Plan ölü doğdu, yapılacak en iyi şey onu toprağa vermektir" dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, TRT Kudüs muhabiri Mustafa Fatih Yavuz'un sorularını cevapladı.

Trump'ın sözde barış planı için Iştiyye,

"Bu planın herhangi bir ortağı yok. Bizim açımızdan, biz plana alternatif olabilecek bazı fikirler getirdik. Bunların birincisi Amerika'nın elini uluslararası bir forum ile değiştirmek. İkincisi ise hiçbir temeli, hiçbir dayanağı olmayan bu plan yerine, Birleşmiş Milletler'in Filistin ile ilgili tüm kararlarını öne çıkarmak" dedi.

Filistin Başbakanı, sunulacak alternatif planla ilgili Avrupa Birliği ile görüşüldüğünü söyledi.

Planın 17 Mart'taki İsrail seçimleri sonrasında netleşeceğine işaret etti.

"Türkiye'ye desteği konusunda minnettarız"

Iştiyye, Filistin meselesi karşısında Ankara'nın tutumuna minnettar olduklarını söyledi.

"Türkiye İslami forumda olsun, uluslararası forumda olsun bizi tamamen destekliyor. Türkiye hem Gazze'de hem Batı Şeria'daki bazı projelerde bize finansal olarak da yardım ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik, siyasi, manevi, duygusal desteği konusundaki duruşu için minnettarız"

Iştiyye, Filistin meselesinin ancak uzlaşı, dürüst aracılar, güven arttırıcı önlemler ve iyi niyetle çözülebileceğine işaret etti.

"Tek isteğimiz uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına dayanarak İsrail işgaline son verilmesidir" dedi.

